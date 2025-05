Juventus Lazio, questa l'analisi dell'ex arbitro Calvarese: "Giusta l’espulsione di Kalulu? Il VAR evidenzia il gesto del francese su Castellanos, che viene colpito dietro la nuca. L'intensità poco conta, perché a pallone lontano Gianluca Rocchi in casi analoghi - come Sanabria-Gatti o Douglas Luiz-Patric, non sanzionati con il rosso - aveva chiesto di usare il pugno duro: gli arbitri, secondo il designatore, devono punire il gesto al netto dell'intensità ".