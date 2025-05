UFFICIALE - Espulso in Empoli-Parma: salterà la gara contro il Napoli

Aggiornamento 21.17 - Cartellino rosso per Valenti adesso! Dopo la sanzione precedente per un buffetto provocatorio a un avversario, il 26enne si becca un altro cartellino giallo per trattenuta verso un uomo lanciato in area.

Ultimissime Calcio Napoli - Pesano particolarmente i cartellini gialli in questa fase decisiva del campionato considerando le diffide in corso. Una di queste era oggi relativa a un giocatore ammonito in Empoli-Parma e che, pertanto, salterà Parma-Napoli della prossima giornata.

Diffidato, Valenti salterà Parma-Napoli

Si tratta di Lautaro Valenti, difensore dei ducali che agisce nel terzetto gialloblu, ammonito al 23esimo del match del Castellani.