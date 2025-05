De Bruyne al Napoli, De Laurentiis ha dato il via libera per chiudere il colpo gratis

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla trattativa per portare Kevin De Bruyne al Napoli calcio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti dato il via libera per l'acquisto del belga:

Napoli-De Bruyne, via libera De Laurentiis

"Lo scudetto poteva essere già in cassaforte da tempo, grazie alla resilienza della squadra, se il Napoli avesse operato a gennaio nella maniera giusta fuori dal campo.



Ecco perché deve riscattarsi agli occhi di Conte specialmente il direttore sportivo Giovanni Manna, che si è assunto pubblicamente la responsabilità degli errori di gennaio e si sta dando da fare adesso per recuperare la credibilità perduta, con la speranza che i brutti ricordi siano spazzati via nel frattempo anche dalla vittoria finale.



Ha dunque una valenza doppia la clamorosa trattativa che il giovane dirigente azzurro sta portando avanti per Kevin De Bruyne, il campione belga che a fine giugno si svincolerà dal Manchester City e potrebbe essere quindi ingaggiato a parametro zero.





Il centrocampista è integro e non spaventa quindi la sua età avanzata: 34 anni. De Laurentiis ha dato il suo via libera per affondare il colpo (nonostante l’affollata e qualificata concorrenza) e avrà un argomento in più per illustrare i suoi progetti ambiziosi per il futuro nell’imminente incontro con il tecnico leccese. Ma prima di tutto c’è la sfida col Genoa".