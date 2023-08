Natan-Napoli, è fatta: giocatore atteso lunedì in Italia per le visite mediche

Calciomercato Napoli - Sarà Natan il sostituto di Kim in casa Napoli: tutto fatto per il difensore brasiliano che sta per diventare effettivamente un nuovo giocatore azzurro. 

Mercato Napoli, Natan sarà il sostituto di Kim 

Rudi Garcia, quindi, sta per avere finalmente il difensore tanto atteso per completare la squadra in vista della nuova stagione. 

Accordo chiuso col Bragantino per una cifra attorno ai 10 milioni di euro pi√Ļ bonus e intesa raggiunta pure col giocatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il giocatore √® atteso luned√¨ in Italia per sostenere le visite mediche e raggiungere poi i nuovi compagni a Castel di Sangro.¬†