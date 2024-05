Addio Osimhen, se lo contendono PSG, Chelsea e l'Arabia: spunta la preferenza del nigeriano

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla del futuro di Victor Osimhen:

"Venerdì il Napoli rischia di dover fare a meno di Victor Osimhen che ieri ha svolto solo terapie per cercare di smaltire un affaticamento muscolare. La sua avventura in maglia azzurra ha soltanto 180 minuti ancora da vivere, è anche diffidato e, quindi, in ogni caso il countdown potrebbe accorciarsi. Al termine del campionato ci sarà soltanto da capire dove proseguirà la sua avventura: il Paris Saint Germain, il Chelsea o il mercato arabo. Osimhen sogna la Premier League, è il suo scenario ideale ma saranno le trattative a determinare la sua nuova location considerando che c’è una clausola di circa 120 milioni di euro che balla sul suo cammino".