SSC Napoli, aggiunto Ferrante in Lista Champions! Prenderà il posto di Contini

Arrivano conferme in merito agli aggiornamenti fatti dalla SSC Napoli alla lista Champions. Come anticipato da CalcioNapoli24, il Napoli inserirà un nuovo calciatore nella lista UEFA dei giocatori convocabili in Champions League: si tratta del giovanissimo portiere classe 2006 Mathias Ferrante, che prenderà il posto di Nikita Contini infortunato.
In ogni caso, il giornalista Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che "c'é fiducia per la convocazione di Meret a Manchester", ma in ogni caso Mathias Ferrante sarà aggregato alla lista Champions e completerà il terzetto di portieri a disposizione di Antonio Conte nella competizione europea.