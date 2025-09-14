"Il quarto d’ora finale sarà oggetto di analisi con i suoi". Voti e pagelle quotidiani per Conte dopo Fiorentina Napoli 1-3

Rassegna Stampa  
Il quarto d’ora finale sarà oggetto di analisi con i suoi. Voti e pagelle quotidiani per Conte dopo Fiorentina Napoli 1-3

Voti e pagelle dei quotidiani per Conte dopo la vittoria a Firenze

Napoli - Antonio Conte promosso a pieni voti dopo la vittoria degli azzurri in casa della Fiorentina. L'allenatore ha azzeccato tutte le mosse, in particolare quella di lanciare il danese Rasmus Hojlund dal primo minuto. Bene anche Milinkovic Savic e Beukema.

Pagelle Antonio Conte Napoli Fiorentina 1 3

Corriere dello Sport 7,5. Giornata numero 3 di 38, ma il Napoli che ha già messo insieme è uno spettacolo allo stato puro. Qualità, armonia tattica e concretezza in dosi che non si trovano a giro. Il quarto d’ora finale sarà oggetto di analisi con i suoi.

Repubblica 7. Cambia quattro titolari e riparte di slancio anche dopo la sosta, presentando una squadra a tratti spumeggiante.

Corriere della Sera 7.

Gazzetta dello Sport 7,5. Ora il suo Napoli è anche spettacolare. C’è da lavorare, certo, ma quello che si vede impressiona. Solidità dietro, qualità davanti.

Tuttosport 7,5. Alla viglia aveva avvertito che per il Napoli inizia il momento verità tra campionato e Champions e la squadra non lo ha deluso dando spettacolo e giocando con intensità, a parte il finale.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalantaECL

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 10º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top