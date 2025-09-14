"Il quarto d’ora finale sarà oggetto di analisi con i suoi". Voti e pagelle quotidiani per Conte dopo Fiorentina Napoli 1-3

Napoli - Antonio Conte promosso a pieni voti dopo la vittoria degli azzurri in casa della Fiorentina. L'allenatore ha azzeccato tutte le mosse, in particolare quella di lanciare il danese Rasmus Hojlund dal primo minuto. Bene anche Milinkovic Savic e Beukema.

Pagelle Antonio Conte Napoli Fiorentina 1 3

Corriere dello Sport 7,5. Giornata numero 3 di 38, ma il Napoli che ha già messo insieme è uno spettacolo allo stato puro. Qualità, armonia tattica e concretezza in dosi che non si trovano a giro. Il quarto d’ora finale sarà oggetto di analisi con i suoi.

Repubblica 7. Cambia quattro titolari e riparte di slancio anche dopo la sosta, presentando una squadra a tratti spumeggiante.

Corriere della Sera 7.

Gazzetta dello Sport 7,5. Ora il suo Napoli è anche spettacolare. C’è da lavorare, certo, ma quello che si vede impressiona. Solidità dietro, qualità davanti.

Tuttosport 7,5. Alla viglia aveva avvertito che per il Napoli inizia il momento verità tra campionato e Champions e la squadra non lo ha deluso dando spettacolo e giocando con intensità, a parte il finale.