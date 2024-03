Ultime news Champions League - "No comment", all'uscita dallo stadio Olimpico di Montjuic dopo Barcellona-Napoli 3-1 da parte di Aurelio De Laurentiis che è stato intercettato uscendo dall'impianto. Alla domanda: "Presidente, è una stagione fallimentare per gli obiettivi che vi eravate posti?", il patron della SSC Napoli prosegue dritto per la sua strada senza rispondere, chiaramente in una zona e in un momento in cui non si concede alle interviste.

Ecco il video di PianetaNapoli: