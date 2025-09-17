Serie A, la designazioni della quarta giornata: Crezzini per Napoli-Pisa. Al Var c'è Mazzoleni

Notizie  
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre.

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

 

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

 

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

 

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

 

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    MASSA

 

TORINO – ATALANTA      h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     GUIDA

AVAR:      MARESCA

 

CREMONESE – PARMA     h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:     NASCA

 

FIORENTINA – COMO     h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

 

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

 

NAPOLI – PISA    Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:     MANGANIELLO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

