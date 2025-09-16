Conte a cena da Tavernetta Colauri prima della trasferta di Manchester: ripete la "scelta" pre Sassuolo-Napoli | FOTO CN24

Conte a cena da Tavernetta Colauri prima della trasferta di Manchester: ripete la scelta pre Sassuolo-Napoli | FOTO CN24

Ultime notizie SSC Napoli: Antonio Conte a cena da Tavernetta Colauri prima della trasferta di Manchester

Ultime news SSC Napoli - C'era già stato prima della prima trasferta stagionale, con il successo di Sassuolo-Napoli, e questa sera Antonio Conte è tornato in uno dei suoi locali preferiti in città. Il tecnico azzurro è stato a cena da Tavernetta Colauri, ristorante di Santa Croce, tra i Camaldoli e Chiaiano, gestito dal 2007 dai cugini Rosario e Salvatore. Si tratta di un ristorante molto amato da Edoardo De Laurentiis e dal mister dei partenopei. E chissà che non ci sia anche un filo di scaramanzia dietro la scelta che fu vincente ad agosto (e spesso anche nella scorsa stagione).

L'allenatore azzurro ha scelto Tavernetta Colauri per rilassarsi a cena prima dello stress fisico e mentale che inizierà domani, con la vigilia di Manchester City-Napoli: gli azzurri partiranno domani alle 15:30, dopo la rifinitura mattutina a Castel Volturno che vi mostreremo su CalcioNapoli24. Antonio Conte ha anche firmato una copia del suo libro: "Dare tutto, chiedere tutto" al direttore di sala Gaetano.

Antonio Conte da Tavernetta Colauri
