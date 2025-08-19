Gazzetta - Lukaku stava vivendo il ritiro che sognava da un po', ha una voglia matta di tornare a giocare in Champions

Napoli - Un pallone quasi anonimo, sulla trequarti, la voglia famelica di andarselo a prendere come da insegnamento di Conte, è l'estate più bella, più «ricca», più calcistica di Lukaku frana nell'ultima amichevole che poi avrebbe introdotto al campionato.

Il destino ha scelto per lui, succede ai calciatori, e Romelu Lukaku l'ha dovuto accettare proprio nel momento in cui stava vivendo il ritiro che sognava da un po', imbattendosi in quelle frasi secche che fendono l'aria, «lesione di alto grado al retto femorale», o anche «consulenza chirurgica».

Sono ombre che si allungano sull'umore di un centravanti di 32 anni, con tanto di scudetto al petto e la voglia matta di vivere ancora e di nuovo una Champions League al fianco di McTominay e, soprattutto, di De Bruyne, con Conte in panchina e una città, Napoli, «che gli ha cambiato la vita». Cento giorni, o chissà quanti, per risentirsi un Big Rom. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.