Gazzetta - Lukaku stava vivendo il ritiro che sognava da un po', ha una voglia matta di tornare a giocare in Champions

Rassegna Stampa  
LukakuLukaku

Il commento di Gazzetta su Lukaku

Napoli - Un pallone quasi anonimo, sulla trequarti, la voglia famelica di andarselo a prendere come da insegnamento di Conte, è l'estate più bella, più «ricca», più calcistica di Lukaku frana nell'ultima amichevole che poi avrebbe introdotto al campionato. 

Il destino ha scelto per lui, succede ai calciatori, e Romelu Lukaku l'ha dovuto accettare proprio nel momento in cui stava vivendo il ritiro che sognava da un po', imbattendosi in quelle frasi secche che fendono l'aria, «lesione di alto grado al retto femorale», o anche «consulenza chirurgica». 

Sono ombre che si allungano sull'umore di un centravanti di 32 anni, con tanto di scudetto al petto e la voglia matta di vivere ancora e di nuovo una Champions League al fianco di McTominay e, soprattutto, di De Bruyne, con Conte in panchina e una città, Napoli, «che gli ha cambiato la vita». Cento giorni, o chissà quanti, per risentirsi un Big Rom. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top