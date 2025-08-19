Romano: "Højlund-Napoli, attese novità lunedì: e nel frattempo spunta..."
Sostituto Lukaku, ultimissime calciomercato Napoli
Il Napoli continua a cercare un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Romelu Lukaku e oggi ha contattato il gruppo di Tolu Arokodare.
È valutato 20/25 milioni di euro dal Genk dopo essere stato capocannoniere la scorsa stagione in Belgio.
Seguiranno lunedì le mosse per Højlund, mentre il Napoli sta esplorando il mercato degli attaccanti.
