CorSport - Record Napoli, 6 ore di visite mediche per Gutierrez: tornerà dopo la pausa Nazionali dall'infortunio

Rassegna Stampa  
GutierrezGutierrez

Il Napoli accoglie Gutierrez che sfinito lascia Villa Stuart dopo 6 ore di visite mediche

Calciomercato Napoli - Sono durate sei ore piene le visite mediche di Miguel Gutierrez, il settimo acquisto del Napoli. L’esterno sinistro ha varcato la porta della clinica romana di Villa Stuart poco dopo le 9 del mattino, per poi uscire verso le 15:15. Lo spagnolo non ha detto una parola, ma si è fermato per qualche istante accettando di fare delle foto ricordo con i tifosi azzurri presenti fuori dalla struttura sanitaria. Era sorridente quando sono finite le visite, un po’ emozionato quando è sceso dal minivan nero. Probabilmente non si aspettava un’accoglienza così calorosa a Roma. C’erano grandi e piccoli, anche una bambina che indossava la maglietta ufficiale del Napoli. Ma quando tornerà dall'infortunio Gutierrez?

Gutierrez è del Napoli: quando torna dall'infortunio

Sei ore di visite mediche rappresentano un record o giù di lì. Il motivo? Gutierrez è infortunato alla caviglia. O meglio: è reduce da un’operazione che sta per diventare un ricordo. Quindi c’è voluto più tempo del solito per svolgere gli esami standard per l’idoneità sportiva e anche altri, probabilmente quelli nel reparto di radiologia. Nulla è stato lasciato al caso. E non poteva essere altrimenti perché il Napoli ha speso quasi 20 milioni di euro per Gutierrez, la stellina del Girona. Per la precisione 18 milioni di euro più uno di bonus. Una cifra importante che testimonia quanto il club creda nelle qualità di questo ragazzo, cresciuto nella cantera del Real Madrid ma esploso lontano dalla capitale. Mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione di Antonio Conte solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo l’intervento alla caviglia destra. Presumibilmente dopo la pausa per le nazionali del 7 settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top