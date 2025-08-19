CorSport - Record Napoli, 6 ore di visite mediche per Gutierrez: tornerà dopo la pausa Nazionali dall'infortunio

Calciomercato Napoli - Sono durate sei ore piene le visite mediche di Miguel Gutierrez, il settimo acquisto del Napoli. L’esterno sinistro ha varcato la porta della clinica romana di Villa Stuart poco dopo le 9 del mattino, per poi uscire verso le 15:15. Lo spagnolo non ha detto una parola, ma si è fermato per qualche istante accettando di fare delle foto ricordo con i tifosi azzurri presenti fuori dalla struttura sanitaria. Era sorridente quando sono finite le visite, un po’ emozionato quando è sceso dal minivan nero. Probabilmente non si aspettava un’accoglienza così calorosa a Roma. C’erano grandi e piccoli, anche una bambina che indossava la maglietta ufficiale del Napoli. Ma quando tornerà dall'infortunio Gutierrez?

Gutierrez è del Napoli: quando torna dall'infortunio

Sei ore di visite mediche rappresentano un record o giù di lì. Il motivo? Gutierrez è infortunato alla caviglia. O meglio: è reduce da un’operazione che sta per diventare un ricordo. Quindi c’è voluto più tempo del solito per svolgere gli esami standard per l’idoneità sportiva e anche altri, probabilmente quelli nel reparto di radiologia. Nulla è stato lasciato al caso. E non poteva essere altrimenti perché il Napoli ha speso quasi 20 milioni di euro per Gutierrez, la stellina del Girona. Per la precisione 18 milioni di euro più uno di bonus. Una cifra importante che testimonia quanto il club creda nelle qualità di questo ragazzo, cresciuto nella cantera del Real Madrid ma esploso lontano dalla capitale. Mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione di Antonio Conte solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo l’intervento alla caviglia destra. Presumibilmente dopo la pausa per le nazionali del 7 settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.