Sky e Sportitalia svelano la decisione presa dall'Atalanta su Lookman

Calciomercato Serie A, novità sul fronte Lookman. Arrivano aggiornamenti da Alfredo Pedullà di Sportitalia via X: "Ademola Lookman si allenerà a parte fino ai primi giorni di settembre".

Conferma anche da Gianluca Di Marzio di SkySport. Dal suo sito in particolare si legge:

Nel frattempo, l’Atalanta valuterà le eventuali offerte che arriveranno per il nigeriano, ma finora i nerazzurri non hanno parlato né con il giocatore né con il suo procuratore.

Nei giorni scorsi non si è sbloccata la trattativa con l’Inter e, da questa mattina, il giocatore è tornato a Zingonia. Il nigeriano, adesso, dovrà scontare delle sanzioni disciplinari che, inevitabilmente, verranno imposte dall’Atalanta.