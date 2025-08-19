Ultim'ora - Nuova squadra Krstovic, arriva l'annuncio di SkySport
Ultimissime calciomercato Napoli, novità su Krstovic
Ultim'ora calciomercato Serie A. “Atalanta a un passo l'arrivo di Nikola Krstovi?”; lo annuncia Gianluca Di Marzio di SkySport attraverso il proprio profilo X.
L’attaccante è stato accostato anche in questi giorni al Napoli in ottica sostituto Lukaku.
