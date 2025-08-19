Castel Volturno, il report della seduta odierna: seduta di forza lavoro tecnico in campo

Ultime calcio Napoli il report della seduta odierna di allenamento a Castel Volturno

Ultime calcio Napoli - Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il report dell'allenamento odierno

Questo il report che il club ha pubblicato sul sito ufficiale:

"Al mattino gli azzurri hanno svolto una prima parte di seduta basata sulla forza. Successivamente conclusioni e lavoro tecnico in campo".

Castel Volturno
Ultimissime Notizie
