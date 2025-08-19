UFFICIALE - Ecco Miguel Gutierrez in azzurro: la nota della SSC Napoli

Calcio Mercato  
UFFICIALE - Ecco Miguel Gutierrez in azzurro: la nota della SSC Napoli

Ufficiale: Gutierrez è un nuovo giocatore del Napoli

Ultim'ora calciomercato Napoli, ufficiale l’acquisto di Miguel Gutierrez da parte del club partenopeo. Oltre il tweet del presidente De Laurentiis, c’è anche la nota ufficiale della SSC Napoli

Ufficiale Gutierrez al Napoli, la nota del club 

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club.

Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze.

Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana.

Benvenuto, Miguel!

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top