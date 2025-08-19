Gazzetta - Il Napoli piomba su Hojlund, il Milan ha già scelto l'alternativa

Calciomercato Napoli - Alternativa estere per il Milan se non dovesse chiudersi per Hojlund in attacco dopo che il Napoli si è fatto avanti. I rossoneri si tengono aperte più strade e una di queste por Nicolas Jackson del Chelsea.

Ultimissime calciomercato Napoli

Il prezzo del cartellino è ancora più alto e finora non state considerate opzioni alternative all'acquisto a titolo definitivo: se ora i blues aprissero al prestito... Più difficile trattare sul costo, stimato oltre i 50 milioni, nonostante l'attaccante senegalese non sia una prima scelta del tecnico Maresca.

In termini di gol Jackson vince il confronto inglese con Hojlund: nell'ultima Premier la punta del Chelsea ha raggiunto quota dieci, il danese dello United si è fermato a 4. La pista francese, mai abbandonata, arriva invece a Montecarlo: nel Principato gioca Breel Embolo, diverso dagli altri per età (a 28 anni è più "vecchio" di sei di Hojlund e di quattro rispetto a Jackson), motivo per cui ha anche un costo differente.

Età e contratto in scadenza nell'estate 2026 abbassano il valore del cartellino a meno di quindici milioni. Non molti neppure i gol dell'ultima stagione: sei in 29 partite di Ligue1, uno in dieci gare di Champions e nessuno nelle varie coppe nazionali. Resta viva la pista Vlahovic come scrive La Gazzetta dello Sport.