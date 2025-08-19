Gazzetta - Il Napoli piomba su Hojlund, il Milan ha già scelto l'alternativa

Rassegna Stampa  
JacksonJackson

Ultimissime calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli - Alternativa estere per il Milan se non dovesse chiudersi per Hojlund in attacco dopo che il Napoli si è fatto avanti. I rossoneri si tengono aperte più strade e una di queste por Nicolas Jackson del Chelsea

Ultimissime calciomercato Napoli 

Il prezzo del cartellino è ancora più alto e finora non state considerate opzioni alternative all'acquisto a titolo definitivo: se ora i blues aprissero al prestito... Più difficile trattare sul costo, stimato oltre i 50 milioni, nonostante l'attaccante senegalese non sia una prima scelta del tecnico Maresca. 

In termini di gol Jackson vince il confronto inglese con Hojlund: nell'ultima Premier la punta del Chelsea ha raggiunto quota dieci, il danese dello United si è fermato a 4. La pista francese, mai abbandonata, arriva invece a Montecarlo: nel Principato gioca Breel Embolo, diverso dagli altri per età (a 28 anni è più "vecchio" di sei di Hojlund e di quattro rispetto a Jackson), motivo per cui ha anche un costo differente. 

Età e contratto in scadenza nell'estate 2026 abbassano il valore del cartellino a meno di quindici milioni. Non molti neppure i gol dell'ultima stagione: sei in 29 partite di Ligue1, uno in dieci gare di Champions e nessuno nelle varie coppe nazionali. Resta viva la pista Vlahovic come scrive La Gazzetta dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top