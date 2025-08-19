CorSport - Ipotesi intervento concreta per Lukaku: il rischio è di rivederlo nella seconda metà di stagione

Napoli - Non arrivano buone notizie per il Napoli e Lukaku perché ci sono conferme riguardo quello che è ora l'infortunio grave e i tempi di recupero per il belga che statà fuori per diversi mesi.

Lukaku pronto ad operarsi

L'infortunio è grave come si temeva per Romelu Lukaku che sarà costretto a un lungo stop. Il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026 dopo che è arrivato il verdetto degli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital. Il Napoli ha comunicato in tarda mattinata l'esito dei controlli: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica». Adesso resta concreta l'ipotesi di un intervento chirurgico per il recupero di Lukaku e le valutazioni sono in corso come scrive il Corriere dello Sport.