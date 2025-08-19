CorSport - Ipotesi intervento concreta per Lukaku: il rischio è di rivederlo nella seconda metà di stagione

Rassegna Stampa  
LukakuLukaku

Non arrivano buone notizie per il Napoli e Lukaku perché ci sono conferme riguardo quello che è ora l'infortunio grave e i tempi di recupero per il belga che statà fuori per diversi mesi

Napoli - Non arrivano buone notizie per il Napoli e Lukaku perché ci sono conferme riguardo quello che è ora l'infortunio grave e i tempi di recupero per il belga che statà fuori per diversi mesi.

Lukaku pronto ad operarsi

L'infortunio è grave come si temeva per Romelu Lukaku che sarà costretto a un lungo stop. Il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026 dopo che è arrivato il verdetto degli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital. Il Napoli ha comunicato in tarda mattinata l'esito dei controlli: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica». Adesso resta concreta l'ipotesi di un intervento chirurgico per il recupero di Lukaku e le valutazioni sono in corso come scrive il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top