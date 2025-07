Sky - Raspadori nel mirino dell'Atletico Madrid, ma non è l'unico in Serie A seguito dai Colchoneros

Calciomercato Napoli - Luca Cilli, giornalista Sky Sport, ha pubblicato nuovi aggiornamenti a proposito dell'interesse dell'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli non l'unicp profilo seguito in Serie A. Di seguito il suo post su X:

"L’Atletico Madrid valuta un’offerta al Napoli per Giacomo Raspadori da 25 milioni più 5 di bonus. La richiesta del club è di 30 più altri 5 sempre come bonus. L’attaccante è nella lista del club spagnolo insieme ad altri profili come Lookman, Nico Gonzalez della Juve ed Enzo Milot dello Stoccarda".