Tosto: "Spinazzola può fare benissimo da ala sinistra, è rinato! Non cederei Raspadori, l’anno prossimo potrebbe esplodere"

Vittorio Tosto, ex terzino e agente FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre:

“Spinazzola è un giocatore in crescita, è rinato, secondo me starà ancora meglio a livello fisico grazie a Conte. In questo senso può essere utilizzato anche da ala sinistra, perché nell’uno contro uno è fortissimo e ha già dichiarato di voler firmare più assist. Secondo me oggi si sente più forte e sicuro di sé. Conte per me ha capito che gli può dare di più rispetto allo scorso anno e per questo mi aspetto che lo utilizzi anche da esterno alto. A me sta piacendo anche la coerenza del Napoli sul mercato, non scende a compromessi, acquista e cede alle sue condizioni e per questo non avrei rimpianti nel non aver rilanciato per Ndoye. Il Napoli ha ormai acquisito una credibilità internazionale importante. Raspadori via? Io spero di no, perché il ragazzo ha già dimostrato di essere utile e decisivo negli anni scorsi ma penso che alla soglia dei 26 anni potrebbe esplodere, avendo mezzi importanti. Altrove, a Madrid ad esempio, potrebbe consacrarsi a il Napoli in questo caso potrebbe mangiarsi le mani. Magari invece lo conferma e lo vende a 50 milioni l’anno prossimo”.