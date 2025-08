Verratti: "Scudetto? L'Inter è la più forte, l’anno scorso Napoli ha fatto un miracolo"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha parlato dei ritorni in Italia di Immobile e Bernardeschi e non solo:

“Ciro farà tanti gol, giocatore super, generoso. Andrà in doppia cifra. Bernardeschi è anche un bravissimo ragazzo.

Mi intriga molto Gasperini con la Roma. Gasp ha edificato una cosa grandiosa con l’Atalanta. Allegri? Spero faccia bene col Milan che qui è seguitissimo. Come allenatore ho un debole per Sarri: ha il suo stile e certi principi mi ricordano Zeman. L’idea di comandare il gioco e soprattutto un merito: quello di far crescere i giocatori, la cosa più preziosa che un tecnico possa dare.

Il Napoli ancora da scudetto? L’anno scorso ha fatto davvero un miracolo: solo uno come Conte poteva riuscirci. Per me, comunque, l’Inter resta favorita, per i giocatori che ha, e se prende Lookman è ancora la più forte. Se ho 'rischiato' di tornare in Italia? Richieste ne ho avute, praticamente ogni anno. La verità è che non sono voluto tornare, sono un ragazzo che sempre si affeziona ai luoghi in cui è.

Cosa farò 'da grande'? Il presidente. Nella mia carriera ho visto un po’ di tutto, con Sebastiani credo si formi una coppia complementare: so, avendolo vissuto da dentro in ogni categoria, di cosa ha bisogno un calciatore".