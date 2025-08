Compleanno Conte, ecco come ha festeggiato ieri sera in ritiro con la squadra | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri in ritiro a Castel di Sangro Antonio Conte ha festeggiato i suoi 56 anni, compleanno ricco d'affetto da tifosi e squadra per il tecnico degli azzurri. L'edizione odierna de Il Mattino svela come hanno festeggiato ieri sera:

"Tutti a cena nella struttura che ospita gli azzurri a Rivisondoli. Un momento per stare insieme, condividere sogni e speranze davanti alla torta azzurra. E per fare gruppo. [...] Quello di Conte è un compleanno alle spalle, quello del Napoli invece si celebra oggi. Sui canali social è cominciata la festa per i 99 anni: comincia oggi la lunga corsa azzurra verso i 100 che De Laurentiis e tutto il club vogliono celebrare alla grande dentro e fuori dal campo. Un onore ma pure un onere: i tifosi si aspettano tanto per il centenario che legherà il Napoli prima dell'avvento di Aurelio De Laurentiis fino a quello di oggi che scende in campo con il tricolore cucito sul petto".