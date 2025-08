Juanlu-Napoli, Gazzetta: diminuisce distanza con il Siviglia, ma gli azzurri attendono per un motivo

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez, giovane terzino destro spagnolo del Siviglia, è seguito con attenzione dal Napoli che cerca un vice Di Lorenzo. La trattativa prosegue, ma al momento non c'è ancora un accordo totale tra le parti.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultimissime sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu Sanchez:

"Nei giorni in cui il Napoli è tornato a parlare col Siviglia di Juanlu: il giocatore ha già dato il suo sì al trasferimento in Italia, mentre i due club restano distanti di qualche milione, col Napoli che non vuole andare oltre i 17 milioni con bonus e il Siviglia che vorrebbe 18 più una percentuale sulla futura rivendita. Ciò che manca, in realtà, è qualche uscita: Manna deve infatti prima piazzare Zanoli (Bologna, Udinese e Fiorentina seguono con interesse la questione), e poi capire quale sarà il futuro di Mazzocchi".