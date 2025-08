Raspadori ha 4 big su di lui! Il Mattino: dall'Atletico alla Juventus, il Napoli fissa prezzo e deadline

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla del futuro di Giacomo Raspadori:

"Già da giugno il Napoli ha messo le cose in chiaro: per portarlo via serviranno 35-40 milioni, almeno. Nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio per lui per capire le reali potenzialità dell'affare. Il Napoli ne è informato, ma serve qualcosa di più concreto, ovviamente, per poterne discutere con serietà. [...] per lui avrebbero in testa una potenziale prima offerta da 25 milioni di euro, che possono diventare 30 con bonus. [...] l'altra opzione porterebbe in Premier League, dove diversi mesi fa è stato richiesto dal Newcastle in piena corsa per il titolo. E in Italia sono due le squadre che sembrano averne segnato il nome sulla lista della spesa: l'Atalanta e la Juventus. I nerazzurri sono però impegnati e distratti dall'affare Lookman, mentre la Juventus non ha denaro fresco da investire fino alla cessione di Vlahovic. Il Napoli, davanti a una cifra importante, ne parlerebbe. Conte ha chiesto di poter limitare le uscite nella distribuzione temporale, non oltre i primi giorni di agosto. L'Atletico Madrid è avvisato".