Agostini: "Juanlu Sanchez e Gutierrez profili interessanti. Terzino destro? Giusto far crescere un giocatore che si ha in casa"

Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli guadagna un bel gruzzoletto con la cessione di Osimhen. Bisogna spenderli bene, anche se qualcosa arriverà nel 2026. Bisogna dare a Conte alternative strategiche soprattutto sugli esterni. Servono giocatori che gli cambino la partita. Juanlu Sanchez e Gutierrez sono due profili interessanti. Con Raspadori è normale che, con le sue caratteristiche, avrà delle competizioni importanti col Napoli e non può pretendere il posto da titolare. E’ un giocatore che si ricava sempre il suo posto nell’arco della stagione. Le sue 30-35 partite le riesce sempre a farle. Se Conte non lo lascia andare, vuol dire che gli serve. Andare a prendere un giocatore con le caratteristiche di Di Lorenzo, è difficile perché ti fa sia la fase difensiva che offensiva. Si vanno a spendere soldi per un giocatore che non viene utilizzato. Per questo, è giusto far crescere un giocatore che si ha in casa. Il Napoli ha sempre avuto portieri che mi hanno dato abbastanza tranquillità, forse con Milinkovic-Savic Conte ha voluto alzare l’asticella. Io sono tranquillo. 56 anni di Conte? E’ in forma splendida, è un’età importante per una persona matura. Gli faccio tanti auguri di buon compleanno e di una buona stagione, che possa ripetere a fare ciò che ha fatto negli ultimi anni. Allenamento a fine sessione a Castel di Sangro per Conte? Fa bene a farlo in questa età, perché si mettono chili. Non ha l’obiettivo di dare un messaggio ai suoi, ma è semplicemente il modo in cui lui si approccia alla sua squadra. Ciò che dice per suoi giocatori è il Vangelo, lo ascolteranno e saranno sempre dalla sua parte".