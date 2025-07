Simeone apre al Torino! Ieri lo ha raggiunto la famiglia, addio imminente al Napoli

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi sul quotidiano Il Mattino tutti gli aggiornamenti sulle trattative in corso, a partire da quella per la cessione di Giovanni Simeone.

Pronto a salutare anche Giovanni Simeone, che andrà via già prima della fine del ritiro a Castel di Sangro: nelle scorse ore, a Napoli, l'argentino è stato raggiunto da tutta la famiglia per organizzarsi in vista dell'addio. Ha aperto al Torino, una pista più calda di quella che poteva essere Pisa: le società hanno ottimi rapporti e la piazza granata sembra ideale per il Cholito.