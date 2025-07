Schwoch: "Lucca può crescere molto ma non mi priverei di Raspadori: c'è da capire una cosa"

Ultime calcio Napoli - Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato così a Radio Napoli Centrale:

“Solo un pazzo non sarebbe contento del mercato del Napoli. Lucca può crescere molto nel Napoli sia per il lavoro di Conte che per avere dei compagni di squadra come Lukaku e De Bruyne. Lucca ha delle caratteristiche che nessuno ha nel Napoli: è molto forte di testa e questo lo puoi sicuramente sfruttare. Avrà il suo spazio, viste le tante competizioni da disputare, e dovrà sfruttare tutte le occasioni. Raspadori? Ogni squadra lo vorrebbe, visto che non si lamenta e può fare più ruoli. Poi cambia la partita quando entra. Non me ne priverei facilmente, ma va capita la voglia di Raspadori di trovare più spazio. Questo non vuol dire stare bene a Napoli, ma solo perché trova poco spazio”.