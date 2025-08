Infortunio Gutierrez, ecco quando tornerà disponibile: le ultime sui tempi di recupero

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è ad un passo dal Napoli. Il 24enne laterale iberico è attualmente infortunato, essendosi operato alla caviglia ad inizio luglio per risolvere un fastidio che si era portato dietro per tutta la stagione.

Lo stesso Miguel Gutierrez ha già ripreso la preparazione e ad allenarsi in palestra, come dimostrano i video sul suo profilo social. Ecco svelati i tempi di recupero dal Corriere dello Sport:

"Miguel Gutierrez, 24 anni compiuti domenica, alfiere del Girona che per un'incredibile sorteggio del destino si esibirà in amichevole a Castel di Sangro contro i campioni d'Italia domenica 9 agosto in amichevole. Inevitabile domanda di conseguenza: tornerà in Spagna o si tratterrà? Di certo non giocherà: è reduce da un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio e ne avrà ancora per qualche settimana (si parla di fine agosto o inizio settembre)".