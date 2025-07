Sky - Napoli, cambio di strategia sul mercato: ecco in quale ruolo investirà 20-25 milioni di euro

Calciomercato SSC Napoli - Massimo Ugolini, inviato a Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 durante lo speciale mercato delle ore 19:

"In entrata c'è un cambio di strategia importante, non radicale ma quasi: sfumato Ndoye, il Napoli non è soddisfatto dai profili che ha sondato per affiancare Noa Lang sull'esterno sinistro. Il Napoli sta ragionando diversamente, non banale: vogliono investire 20-25 milioni per un giovane, come Gutierrez, giovane perché è un 2001 ma è duttile e ha discreta esperienza già. Mancino, gioca esterno basso ma sa fare anche l'esterno alto e la mezz'ala. Prendendo Gutierrez, ci sarebbero tre giocatori nello stesso ruolo con Olivera e Spinazzola, ma potrebbe liberare Spinazzola e farlo diventare un'alternativa a Di Lorenzo e Noa Lang. Anche se Juanlu Sanchez resta nel mirino come alternativa a Di Lorenzo".