Calciomercato Napoli - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli. In particolare ci sono novità per la cessione di Jens Cajuste:

"Nelle ultime ore l’Ipswich Town ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Jens Cajuste di prestito oneroso a 2m€ con diritto di riscatto che diventa obbligatorio in caso di promozione in Premier League sui 7,5m€".