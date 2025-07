Pavarese: "Conte e ADL lavorano per creare un Napoli che riesca a figurare bene in Champions! Nuovo stadio? La società può investire, ma spero in un’opera di rifacimento"

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE" su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"L’intento della società, nel momento in cui Conte è rimasto, è di rafforzare l’organico. E’ chiaro che non siamo più la sorpresa, siamo arrivati primi e dobbiamo mantenere per lungo tempo questa posizione. Conte e De Laurentiis lavorano per creare una formazione che riesca a ben figurare nella Champions e io sono convinto che il Napoli farà grandi cose. Ndoye? La controparte ha cercato di trarre fuori il massimo, specie quando c’è un cliente importante. Il Napoli, secondo me, pensa ad altri obiettivi, altrimenti avrebbe già chiuso. Siamo già forti come siamo. Difficoltà nella scelta della formazione per Conte? Saranno i calciatori che devono crearle. Alla fine, giocherà chi sta meglio. Puntare su Zanoli? E’ un giocatore che negli ultimi due anni ha sfruttato le opportunità che gli sono state date andando in prestito. Se dovesse restare e convincere Conte, è perché la soluzione ce l’abbiamo in casa e sarebbe inutile andare a spendere. Lookman? Quando si vuole raggiungere l’obiettivo, ripeto, lo si raggiunge. Percassi è stato chiaro con l’Inter. Mi sembra giusto. Nuovo stadio del Napoli? Il Maradona è obsoleto, se guardiamo la Juventus ci domandiamo perché non lo facciamo anche noi. La società è ricca e forte. Può investire. Lo stadio si trova nel centro. Io spero in un’opera di rifacimento e un adeguamento alle norme vigenti".