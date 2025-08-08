RAI - Raspadori vuole essere ceduto! Ecco la cifra offerta dall'Atletico al Napoli

Calcio Mercato  
RaspadoriRaspadori

Calciomercato Napoli, ultime notizie dalla RAI: il giornalista Ciro Venerato fa il punto della situazione sulla trattativa tra Napoli e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori.

"Proseguono i contatti tra Atletico Madrid e Napoli per la cessione di Raspadori. L'entourage dopo varie call ha già un'intesa con il club spagnolo, pronto a garantire un quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus indicizzati (con possibile opzione per quinto anno, ci dicono).

La cifra offerta a De Laurentiis dovrebbe avvicinarsi ai 30 milioni di euro (con bonus però difficilissimi) più una possibile percentuale su futura rivendita.

Si attende adesso la risposta del Napoli, ma Raspadori la sua scelta sembra averla fatta. Vuole raggiungere al più presto Madrid.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top