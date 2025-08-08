RAI - Raspadori vuole essere ceduto! Ecco la cifra offerta dall'Atletico al Napoli

Calciomercato Napoli, ultime notizie dalla RAI: il giornalista Ciro Venerato fa il punto della situazione sulla trattativa tra Napoli e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori.
"Proseguono i contatti tra Atletico Madrid e Napoli per la cessione di Raspadori. L'entourage dopo varie call ha già un'intesa con il club spagnolo, pronto a garantire un quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus indicizzati (con possibile opzione per quinto anno, ci dicono).
La cifra offerta a De Laurentiis dovrebbe avvicinarsi ai 30 milioni di euro (con bonus però difficilissimi) più una possibile percentuale su futura rivendita.
Si attende adesso la risposta del Napoli, ma Raspadori la sua scelta sembra averla fatta. Vuole raggiungere al più presto Madrid.