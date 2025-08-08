RAI - Braccio di ferro per Juanlu, 'no' del Napoli al rilancio del Siviglia! Il calciatore vuole gli azzurri: le ultime

Calciomercato Napoli - Prosegue la telenovela per l'arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. Il braccio di ferro con il Siviglia non ha ancora un vincitore: il calciatore vuole solo gli azzurri, ma gli iberici non hanno accettato l'ultima proposta di De Laurentiis da 17 milioni (ne volgiono 20 più percentuale sulla rivendita).
Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda Juanlu arrivano da Ciro Venerato, esperto di mercato, al sito RAI.
"No secco del Napoli al Siviglia. Non intende migliorare l'offerta fatta pochi giorni fa agli andalusi. 17 milioni prendere o lasciare. I 20 milioni offerti dal Nottingham Forest e Wolverhampton (che oggi ha contattato la Juve per Savona tramite Jorge Mendes) non spostano le idee partenopee.
Gli agenti del calciatore alleati degli azzurri. Il loro assistito non intende trasferirsi in Inghilterra vuole solo il Napoli. Il Siviglia se ne faccia una ragione. Il braccio di ferro prosegue. Napoli per ora spettatore. Offerta fatta non si torna indietro".