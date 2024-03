Rinnovo Kvaratskhelia, Napoli a lavoro: contratto fino al 2029 e stipendio triplicato

Il Napoli è a lavoro per blindare anche Khvicha Kvaratskhelia in vista del futuro. Perché De Laurentiis potrebbe già perdere Osimhen in estate e non vuole lasciare andare anche un'altra delle sue stelle.

Per questo ora Napoli e Kvaratskhelia sono pronti a trattare il rinnovo di contratto visto che l'attuale è in scadenza 2027 e con uno stipendio da 1,5 milioni a stagione non di ritenuti idonei da giocatore e il suo entourage. Ora arrivano degli aggiornamenti riguardo quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane tra le parti.

Kvaratskhelia

Può arrivare l'offerta del Napoli a Kvaratskhelia per il rinnovo e allontanare così le voci di calciomercato che sono sul giocatore georgiano ormai da diverso tempo. La speranza è di trovare la giusta intesa con i suoi agenti in vista dei prossimi anni.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli: si prepara l'offerta

A dare le ultime notizie di mercato sul rinnovo di Kvaratskhelia è stato l'esperto Nicolò Schira sul proprio profilo ufficiale di X (Twitter), parlando di quella che può essere l'offerta del Napoli a Kvaratskhelia per rinnovare:

"Il Napoli sta pianificando il prolungamento del contratto di Khvicha Kvaratskhelia fino al 2029 (4 milioni di euro/anno + 1 milione di bonus)".

Nei giorni scorsi ai microfoni di Mediaset ha parlato così il presidente De Laurentiis del rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli:

"L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui, ha ancora molti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto per ulteriori anni. Farò la mia parte, lui però è stato un signore e chi lo rappresenta mi ha dato appuntamento per fine campionato. Ha un contratto valido e non bisogna irrigidirsi, sarebbe peggio per noi e per lui. Grazie anche al Napoli ha espresso il meglio di se, è giusto che questa valorizzazione la pagheremo quanto vale".