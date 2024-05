RAI - Stasera altra call Napoli-Conte, c'è la volontà di definire prima possibile il triennale

Novità su Antonio Conte ed il suo possibile arrivo a Napoli, come racconta Ciro Venerato a Rainews 24:

"Nessuna bozza scritta inviata a Antonio Conte, anche perché chi dovrebbe redigerla era in Veneto e solo da domani sarà nel suo ufficio legale in attesa di comunicazioni campane. Tra Conte e il Napoli vanno chiarite e definite ancora numerosi aspetti, ma si lavora alacremente per chiudere il cerchio. Anche stasera risulta una nuova importante call tra le parti, ma c'è massima cautela nei protagonisti prima di dare per fatto l'accordo. Attesa spasmodica ma c'è la volontà di definire prima possibile il triennale. Inutile anticipare tempi e annunci, ma Conte e il Napoli presto saranno una sola cosa"