Hamsik ammette: "Lobotka piace al Barcellona nonostante la stagione difficile a Napoli, non è un caso"

Ultime notizie SSC Napoli - Lunga intervista di Marek Hamsik all'edizione odierna di Repubblica, che dal ritiro della Slovacchia parla anche del Napoli. In un estratto, si sofferma su Lobotka e ammette l'interesse del Barcellona:

«Lobotka? Lui è la nostra mente: sappiamo che ha avuto una stagione difficile a Napoli, ma è in gamba, intelligente, per me già un top player, migliorato pure nella fase difensiva. Infatti piace al Barcellona. Ma abbiamo altri leader: Skriniar, Hancko. E tanti giovani da vetrina, pure per l’Italia».