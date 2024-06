Paolo Cannavaro dopo l’avventura all’Udinese da vice del fratello Fabio potrebbe mettersi in proprio: la Pro Vercelli pensa all’ex capitano del Napoli per la panchina.

Ultime notizie. A rivelarlo su Twitter è il giornalista Nicolò Schira, da Milano. Paolo Cannavaro era già stato vice allenatore di Fabio al Guangzhou, in Cina, poi al Benevento e infine all'Udinese. Adesso potrebbe avere una prima esperienza individuale da allenatore alla Pro Vercelli, in Serie C.