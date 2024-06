Repubblica - Buongiorno ha detto sì al Napoli che cerca di chiudere in settimana: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Azzurri alla ricerca di un difensore titolare, dopo che la partenza di Kim ha creato una vera e propria voragine: il suo sostituto Natan non si è rivelato all’altezza, la soluzione d’emergenza Juan Jesus ha palesato tutti i limiti di un calciatore diventato all’improvviso titolare quando negli ultimi anni è stato soltanto una buona alternativa in panchina.

Con Antonio Conte arriveranno due nuovi centrali, oltre agli esterni ma la priorità è la firma di Alessandro Buongiorno del Torino:

"Non è stato scelto da Spalletti nel match di sabato contro l’Albania, ma resta uno dei migliori interpreti italiani del ruolo. Senso dell’anticipo, lettura tattica e capacità di impostare col mancino, è la miscela giusta per Antonio Conte . Un contatto tra i due c’è stato e il Napoli ha ottenuto il presupposto indispensabile per proseguire nella trattativa .

Buongiorno ha detto sì alla maglia azzurra: stavolta niente tentennamenti – come capitato alla vigilia dello scorso campionato, quando rifiutò l’Atalanta per rimanere al Toro – Buongiorno ha voglia di mettersi in mostra in una big. La sfida è intrigante: riportare il Napoli in alto cancellando l’annata più difficile della gestione De Laurentiis. Il diesse Giovanni Manna adesso sta lavorando per l’accordo con il club granata. La strategia del presidente Cairo è chiara: aspettare la fine degli Europei e magari scatenare un’asta. Quel «vedremo» pronunciato l’altro giorno va proprio nella direzione di un affare da concretizzare a luglio.

Il Napoli ha fretta di chiudere e proverà a trovare l’intesa già a partire da questa settimana. I 35 milioni messi sul piatto non bastano, il Toro parte da una valutazione di 45. Il buon senso porterebbe a 40 milioni di euro, ma un incontro risolutivo non c’è stato ancora. Manna è convinto di spuntarla perché la volontà di Buongiorno rappresenta un alleato prezioso. Il 25enne prodotto del settore giovanile granata può essere il centrale del terzetto arretrato su cui Conte ricostruirà il suo Napoli, oppure agire sul centrosinistra".