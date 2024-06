Futuro Osimhen: l'Al-Ahli può pagare la clausola, il PSG incontrerà De Laurentiis!

Calciomercato SSC Napoli - Il futuro di Victor Osimhen è lontano dal Napoli, complice l'accordo di dicembre fra Calenda e De Laurentiis: rinnovo e cessione in estate. Ma al momento non ci sono offerte concrete in Europa, solo un timido sondaggio del PSG. E sullo sfondo c'è l'Arabia Saudita, come la scorsa estate.

Del futuro di Osimhen tra PSG e Al-Ahli, ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Diciamolo subito: non esiste un piano B. Neppure ci pensa il Napoli a tenersi uno che pesa sul monte ingaggi per 16 milioni di euro. Calenda, il suo agente, che per avere un rinnovo dal Napoli si era arrampicato sulle montagne di Dimaro e Castel di Sangro una decina di volte, non ha ancora mosso nulla. E sono tutti lì in attesa: «Che dice Calenda?», la domanda che si fanno nel club.

De Laurentiis ha ricevuto i primi emissari del PSG. Perché sarà il patron in persona a incontrare El Khelaifi quando i parigini decideranno di fare sul serio. Intanto, l'offerta c'è: ed è quella saudita. Il solito Al-Ahli. Una sfida Doha contro Riad per accaparrarsi uno dei bomber più forti della nostra Europa? Possibile. Il Napoli è stato chiaro: a Dimaro, dove al momento visto che non ha avuto impegni con la sua nazionale, dovrà presentarsi il 10 luglio (prima c'è il raduno a Castel Volturno) neppure pensano di vederlo. Si augurano che i 120 milioni promessi a dicembre vengano messi sul piatto entro un mese. Anche perché il mercato degli attaccanti è in stallo. Osimhen ha spiegato al suo agente che vuole andare in Premier. Ma Chelsea, Arsenal e Manchester United sono ancora piuttosto timidi nei loro passi di mercato".