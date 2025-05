Osimhen vuole la Juventus! Il Mattino: De Laurentiis alle strette, è l'ultima cosa che vorrebbe

Calciomercato Napoli, Osimhen spinge per andare alla Juventus! Il suo contratto con il Napoli scade nel 2026 ma a fine giugno Osimhen rientra dal prestito al Galatasaray e il rischio è di ritrovarselo perfino a Dimaro, in ritiro, se non si riesce a venderlo prima.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, Osimhen spinge per firmare con la Juventus ma "è proprio l’ultima cose che vorrebbe De Laurentiis", che però, appunto, non può correre il rischio di ritrovarlo a Dimaro e quindi non può tirare troppo la corda.