UFFICIALE - Per Napoli-Cagliari ci saranno 3 maxischermi in città: ecco dove verranno messi

Venerdì sarà la giornata decisiva per l'assegnazione dello scudetto 2024-25. Il Napoli giocherà al maradona contro il cagliari alle 20.45 mentre l'Inter sarà ospite del Como. In Prefettura intanto c'è stata una lunga riunione per decidere dove mettere i maxischermi in città.

Come si legge sul sito de Il Mattino, il Comune ha comunicato alla prefettura che saranno installati tre maxischermi: uno in Piazza Plebiscito, uno in Piazza Mercato e uno in Piazza Esposito a Scampia, per dare la possibilità a tutti i napoletani di vivere con altri tifosi quei momenti. La riunione continuerà fino al pomeriggio.