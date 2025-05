Parma-Napoli, furbata di Conte dopo l'espulsione! È riuscito a "nascondersi" così

Antonio Conte è stato espulso nel finale di Parma-Napoli e dunque non sarà in panchina al Maradona per l'ultima partita stagionale, quella decisiva contro il Cagliari. Oggi il quotidiano Il Mattino svela però un retroscena dallo stadio Tardini, che riguarda proprio mister Conte e la sua espulsione.

Allontanato dal terreno di gioco dopo lo scontro verbale con Chivu, Conte non è rientrato nello spogliatoio come avrebbe dovuto. "Figurarsi se dopo il rosso se ne andava davvero nello spogliatoio", scrive Il Mattino, che svela come l'allenatore del Napoli si sia in realtà posizionato sulle scalette a ridosso del campo. Da lì ha continuato ad urlare ai suoi: "Non prendiamo gol, non prendiamo gol", avendo saputo del pareggio della Lazio a San Siro.

Al triplice fischio finale è poi tornato subito in campo per abbracciare uno ad uno i suoi calciatori ed esultare con i tifosi sotto la curva.