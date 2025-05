Quando si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter? Domani l'ufficialità, ma c'è già una data | CN24

Quando si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter?¬†√ą questa la domanda che¬†tutti i tifosi si stanno ponendo in vista dell'ultima giornata del campionato di Serie A, con gli azzurri ancora a +1 nella lotta scudetto dopo il doppio pareggio delle due contender contro Parma e Lazio.¬†

Data Napoli-Cagliari e Como-Inter

La Lega ufficializzerà la decisione domani, ma emergono alcune anticipazioni: il rischio "spareggio" c'è ancora, ma si verificherà solo in caso di sconfitta del Napoli con il Cagliari e pareggio tra Como e Inter. Un'ipotesi remota, ma non ancora da scartare. 

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, le quattro societ√† interessate sarebbero gi√† state pre-allertate dalla Lega Calcio: al momento l'ipotesi pi√Ļ accreditata √® quella di disputare, in contemporanea, le due partite gioved√¨ sera.¬†La salvezza raggiunta dal Cagliari facilita le cose e consente di ‚Äústaccare‚ÄĚ le due partite dal resto del programma. Per domani in mattinata √® comunque attesa la decisione ufficiale per Napoli-Cagliari e Como-Inter.