I tifosi caricano il Cagliari: "Togliete lo scudetto al Napoli! Vendichiamo lo spareggio del '97!"

Ultime news Serie A - Con la salvezza raggiunta aritmeticamente nella gara di ieri, il Cagliari già salvo si prepara per la partita contro il Napoli, e in Sardegna i tifosi già caricano l'ambiente e la squadra per il match del Maradona. I tifosi del Cagliari infatti via social stanno già spronando la squadra di Nicola, sebbene non abbia più "stimoli" in campionato, per il sol "sfizio" di provare a togliere lo scudetto al Napoli: insomma, i tifosi sardi sentono particolarmente la gara contro i partenopei. Ecco alcuni messaggi apparsi nei commenti ai post social dei profili ufficiali del Cagliari:

“Siamo salvi ma ora c’è la partita più importante”, “Ora vogliamo la ciliegina sulla torta, toglietegli lo Scudetto!”, “Fategli pagare gli striscioni dell’andata!”, “Non dimentichiamo cosa ci hanno fatto in quello spareggio al San Paolo”, “Ora è il momento di vendicare lo spareggio 97”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi.