Kvaratskhelia sta tifando Napoli! Segue le partite ed è in contatto con gli ex compagni

Il Napoli è vicinissimo all'obiettivo scudetto e per Kvaratskhelia vorrebbe dire tanto. Il georgiano diventerebbe l'unico calciatore in Europa a vincere quattro titoli nella stessa stagione se riuscisse anche a centrare la Champions League.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Kvaratskhelia starebbe seguendo il campionato del Napoli con molta attenzione.

"Il georgiano è ancora legatissimo al mondo Napoli e segue con occhio molto interessato la lotta per lo scudetto", assicura Il Mattino, che aggiunge come Kvara avrebbe legato anche con Fabian Ruiz, altro ex Napoli nello spogliatoio del PSG. "Insieme a Fabian Ruiz fanno il tifo per gli azzurri e sono sempre in contatto con gli ex compagni per sostenerli in questa cavalcata da sogno".