Nuovo sponsor SSC Napoli, Il Mattino svela: arriverà in estate, si attende l'ok del Parlamento

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela che è in arrivo uno sponsor di scommesse:

"In estate, appena verrà completato l'iter in Parlamento, anche il Napoli avrà il suo sponsor di agenzie di scommesse. Ora vietato (nonostante i raggiri che tutti fingono di non vedere). La commissione Cultura e sport del Senato ha approvato la risoluzione che riapre le porte alla pubblicità del gioco d'azzardo nel mondo del pallone. Il divieto è stato introdotto nel 2018 con il decreto Dignità dal governo Conte. Il rafforzamento del brand favorisce la generazione di fatturato e quindi del valore del brand e del business".