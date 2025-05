Lega Serie A, Simonelli: "Napoli-Cagliari e Como-Inter, difficile che si giochi domenica. Eventuale spareggio a Roma"

Napoli-Inter, dove si giocherebbe l'eventuale finale scudetto? L'eventualità che Napoli e Inter concludano il campionato a pari punti è ancora viva e la Lega Serie A si cautela iniziando ad organizzare la 38esima e ultima giornata il possibile spareggio.

Questa mattina Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport per parlare proprio di questi temi.

"Per la prossima giornata avremo tre o quattro blocchi di partite. Per Como-Inter e Napoli-Cagliari sarà una scelta difficile, perché si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder vincere la propria squadra in un giorno festivo, dall’altra dobbiamo dare all’Inter la possibilità di giocare lo spareggio con un adeguato riposo prima della Champions, anche se al momento lo spareggio è una condizione difficile".

Quanto ad una possibile finale scudetto, la Lega Serie A ha precisato che si giocherebbe allo stadio Olimpico di Roma: "A Milano in ogni caso non si potrebbe giocare perché c’è un provvedimento che lo vieta, Roma sarebbe l’unica sede possibile".

Intanto si conoscono già le date della prossima Serie A: via il 23-24 agosto, partite anche il weekend prima e dopo Natale. Partite il 3-4 gennaio dopo Capodanno, ma nessuna sosta invernale. Si giocherà anche a Pasqua.