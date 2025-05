Assurdo Sabatini: "Non c'è rigore su Neres, è il brasiliano che va addosso al difensore del Parma"

Il noto opinionista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Pressing' sulle reti Mediaset post Parma-Napoli 0-0.

“Secondo me quello su Neres non è calcio di rigore. Per me è più il brasiliano che va addosso al difensore che non il contrario. Il salto di Neres non c’entra niente con il fallo, è lui che va sul difensore. Oggi mancavano i due/tre arbitri più bravi e questo è sintomo che il livello non sia adeguato. Gli arbitri secondo me hanno inciso molto meno di quello che può sembrare in questa giornata”.