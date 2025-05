Sabatini: "Nel futuro Juve vedo Conte", Zazzaroni incalza: "Gira questa voce a Torino, c'è grande ottimismo"

Il noto opinionista, Sandro Sabatini, nel corso di Pressing sulle reti Mediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile futuro di Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:Â

"Nel futuro della Juve io vedo Conte. E' innegabile però che da quando è arrivato Tudor il miglioramento minimo ci sia stato, rispetto alla stessa squadra dell'anno scorso e quest'anno".Â

Interviene poi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni,che incalza: "C'è grande ottimismo a Torino. Si pensa che Conte si libererà dal Napoli per andare a Torino, io ti registro questo ottimismo. Oggi ho sentito una frase di Antonio che andrebbe interpretata: "Per me questa piazza è troppo". Penso gli sia sfuggita nel dopo partita per l'eccitazione e l'adrenalina. Parlava del fondo del barile raschiato, su questo ha ragione. Fino a poco tempo fa ero convinto che rimanesse, ora lo sono molto meno".Â